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Operação no MS

Pedófilo preso pela PF guardava fotos eróticas até de bebês com menos de 1 ano

Flagrante ocorreu nesta manhã, em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 27/09/2017 às 15:26

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A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, hoje pela manhã, em Campo Grande, um homem de 21 anos acusado de pedofilia. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca em sua residência, quando foram encontrados diversos arquivos de imagens e vídeos, em seu celular, contendo cenas de sexo explícito de adultos com crianças, adolescentes e até bebês com menos de um ano de vida.


A ação da PF, que resultou na prisão do pedófilo, é fruto das investigações relativas à Operação Cabrera MS, deflagrada em todo o território nacional em maio deste ano, para o combate à pedofilia. Estas investigações estão sendo realizadas há vários meses e devem prosseguir por tempo indeterminado. 


O endereço do homem preso, no Bairro Monte Castelo, foi obtido por meio de sistemas de informática exclusivos da PF, capazes de rastrear com precisão arquivos com material de pedofilia por toda a internet. Além do mandado no bairro Monte Castelo, foi cumprido outro mandado de busca e apreensão de material de pedofilia no bairro Jardim dos Estados, nesta Capital. 


O preso foi levado para a Superintendência Regional da PF, onde foi lavrado o flagrante dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, estando à disposição da Justiça.

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