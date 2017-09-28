Fazendeiro é multado por uso ilegal de motossera em Aquidauana

A Polícia MIlitar Ambiental autuou ontem, no Pantanal da região dos Paiaguás, em Aquidauana, fazendeiro que fazia o uso ilegal de motossera. O infrator realizava o corte de lenha para produzir carvão em fornos de sua carvoaria. A carvoaria, que possuía licença ambiental, localizava-se em uma fazenda que não pertencia ao carvoeiro.



A motosserra não tinha documento de Porte e Uso (LPU), que é a licença ambiental para transporte e utilização deste tipo de máquina, e foi apreendida. O infrator de 56 anos, residente em Aquidauana, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ mil. O uso de motosserra sem o LPU caracteriza-se crime ambiental.