Pente-fino flagra preso com 10 porções de maconha escondidas na boca

No flagra
O detento Jhonatan Roman Rocha de 20 anos foi flagrado com 10 porções de maconha na boca durante revista nas celas no EPA (Estabelecimento Penal de Aquiduana), nesta quarta-feira (27).
Conforme o boletim de ocorrência, ocorria uma revista de rotina quando os agentes encontraram a droga. O caso foi registrado como porte para consumo pessoal.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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