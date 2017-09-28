Pente-fino flagra preso com 10 porções de maconha escondidas na boca

O detento Jhonatan Roman Rocha de 20 anos foi flagrado com 10 porções de maconha na boca durante revista nas celas no EPA (Estabelecimento Penal de Aquiduana), nesta quarta-feira (27).

Conforme o boletim de ocorrência, ocorria uma revista de rotina quando os agentes encontraram a droga. O caso foi registrado como porte para consumo pessoal.