Acidente entre carro e camionete mata homem de 63 anos no MS

Homem de 63 anos morreu em acidente de trânsito no final da manhã desta sexta-feira, em Campo Grande. Maurício Akamini bateu o automóvel Fox contra uma camionete na BR-163, ao tentar acessar a Colônia de Férias. A suspeita é de que, por conta da neblina no local, ele não tenha percebido a aproximação do outro veículo.

A vítima saída de um posto de combustíveis quando realizou a manobra para entrar na estrada que a levaria à Colônia, quando houve a batida. Com a força do impacto, o Fox e a camionete rodaram na pista. Maurício não resitiu e morreu no local. O motorista do outro veículo foi socorrido pela CCR MSVia com ferimentos leves.