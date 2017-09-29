DOF prende dois homens que transportavam 606 quilos de maconha

Tráfico
Flagrante aconteceu ontem, na rodovia MS-295
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã de quinta-feira (28), por volta das 9h30, os condutores de um Ford Fusion preto, com placas de Paranhos, e de um caminhão Ford Cargo, com placas de Maringá (PR) transportando 606 quilos de maconha. Os homens foram identificados como Itacir Coutinho Pilonetto, 44 anos, condutor do Fusion, e Wesley Niskier Maschio, 36, motorista do caminhão.
As prisões ocorreram durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-295. O condutor do Ford Fusion era o responsável por repassar informações ao condutor do caminhão sobre policiamento na rodovia. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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