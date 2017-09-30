Ágata Pantanal deporta 6 chineses e apreende milhões de litros de diesel e cevada

Operação Ágata Pantanal realizada entre os dias 25 e 29 de setembro em Ladário, Corumbá e Porto Murtinho apreendeu cerca de 4,6 milhões de litros de óleo diesel e cevada, além de cigarros e droga. A ação também deportou seis chineses que tentava entrar ilegalmente no Brasil.

A apreensão de 4,6 milhões de litros de óleo diesel e cevada ocorreram em Corumbá, vindos do Paraguai. Em um empurrador haviam 3,2 mil pacotes de cigarro, 2,6 mil litros de óleo diesel e gasolina. Também foram apreendidos 500 gramas de cocaína líquida.

Um paraguaio foi preso em flagrante pelo crime de ingresso clandestino de estrangeiros, que culminou com a deportação de seis chineses, que tentavam entrar em território nacional de forma ilegal.

A Operação foi comandada pelo 6° Distrito Naval e a 18° Brigada de Infantaria de Fronteira do Exército Brasileiro em parceria com a PF (Polícia Federal) e Receita Federal.

A Força Naval empregou o navio transporte fluvial “Almirante Leverger” e lancha Guardian do Exército Brasileiro. Agentes da Receita Federal e da Polícia Federal foram apoiados pelo cão farejador.

A Força Terrestre atuou com componentes da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, do 17º Batalhão de Fronteira, da 2ª Companhia de Fronteira e de agentes dos OSPF.