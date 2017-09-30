Homem tem 80% do corpo queimado após esposa atear fogo na casa

Um homem de 47 anos foi socorrido na madrugada deste sábado (30) com 80% do corpo queimado após incêndio em uma residência em Corumbá, a 444 km de Campo Grande. A vítima acusa a esposa de ter jogado álcool e ateado fogo na casa.

Conforme o Diário Corumbaense, treze ocorrências foram registradas pelo plantão do Corpo de Bombeiros de Corumbá nas últimas 24 horas, entre elas, o socorro ao homem.

A equipe foi acionada por volta da 00h10, na rua 13 de Junho, próximo ao viaduto. Ao chegar no local, os militares encontraram um homem de 47 anos com o corpo todo queimado.

Na casa foi constatado um princípio de incêndio no quarto, onde a cama e um armário foram atingidos pelas chamas. Os bombeiros controlaram o fogo e prestaram os primeiros atendimentos à vítima.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o homem acusou a companheira dele de ter jogado álcool e ateado fogo enquanto ele dormia. A mulher não foi encontrada no local. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro municipal.