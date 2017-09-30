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Operação Pré-piracema começa neste domingo em Mato Grosso do Sul

Fiscalização intensificada se estende até o dia 6 de novembro às 8h

Daniele Valentin

Publicado em 30/09/2017 às 18:00

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O Comando da PMA (Polícia Militar Ambiental) intensifica a partir deste domingo (1º) às 0h, a Operação Pré-piracema, que envolverá 362 policiais. A operação se estende até o dia 6 de novembro às 8h, permanecendo um dia depois do fechamento da pesca na Bacia do Rio Paraguai, que ocorrerá no dia 5 de novembro.

A operação engloba a operação Padroeira do Brasil e a operação Dia de Finados, que são realizadas todos os anos. A ação normalmente acontecia a partir do dia 25 de outubro até um dia depois do fechamento da pesca na bacia do Rio Paraguai, dia 5 de novembro, mas desde 2013 tem sido antecipada para o dia 1 de outubro, em razão dos problemas encontrados nos últimos dois meses de pesca aberta, em todos os anos.

No mês de setembro de 2016, foram 35 pescadores autuados, com apreensão de 999 kg de pescado ilegal. Foram apreendidos 2800 metros de redes de pesca (petrechos proibidos). No mês de outubro de 2016, durante a Operação Pré-piracema, a PMA autuou 88 pessoas e apreendeu 762 kg de pescado.

Devido a participação das 25 Subunidades da PMA no Estado, os trabalhos administrativos serão reduzidos durante a operação, para o emprego do maior número possível de policiais, porque, além do combate e prevenção à pesca predatória, os trabalhos preventivos e repressivos ao tráfico de papagaio precisam continuar neste período reprodutivo da espécie.

A prevenção e combate a outros crimes ambientais, tais como, ao transporte de produtos perigosos, desmatamento, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais e ao transporte de carvão e de outros produtos florestais, caça, bem como demais crimes contra a flora não deixarão de ser efetuados.

Crimes de natureza diferente à ambiental, como tráfico de drogas, contrabando, descaminho, porte ilegal de armas, entre outros, serão coibidos nas barreiras da PMA, como tem sido realizado nos trabalhos rotineiros.

A Polícia Militar Ambiental tem reforçado em todos os anos durante o mês de setembro e outubro a fiscalização nos rios, no intuito de prevenir e reprimir a pesca predatória, tendo em vista a proximidade do período de piracema e, portanto, quando vários cardumes já se encontram formados. Por esta razão, a quantidade de turistas e pescadores do Estado se intensifica, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período.

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