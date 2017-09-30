Rapaz de 18 anos é preso com 15 kg de maconha na bagagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de ontem (29), vários tabletes de maconha com um jovem de 18 anos que viajava em um micro-ônibus. A fiscalização ocorria no km 530 da BR-163, em Jaraguari, a 40 km de Campo Grande.

O micro-ônibus fazia a linha Campo Grande - São Gabriel do Oeste e no interior, um passageiro transportava os 18 tabletes de maconha na bagagem.

O jovem informou que precisava de dinheiro e foi contratado por um homem na cidade de Dourados, onde reside, para transportar a mala com a droga até o município de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

Ele não soube fornecer características do contratante, mas disse que foi orientado a viajar em vans. O jovem, que também é usuário de drogas, foi encaminhado junto com o entorpecente para a Polícia Civil de Jaraguari/MS.