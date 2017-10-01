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Motivo fútil

Homem é morto com tiro no peito após confusão em bar de Campo Grande

Crime aconteceu na tarde de ontem em estrada da BR-060

Renan Nucci

Publicado em 01/10/2017 às 08:57

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Homem, ainda não identificado, morreu depois de ser atingido com tiro no peito na tarde de ontem em bar da BR-060, em Campo Grande. A suspeita é a de que ele tenha assediado mulher que estava no local.

A dona do estabelecimento contou à polícia que o crime aconteceu por volta de 15h30min, quando homem gritou com outro "Você mexeu com minha mulher" e atirou. Vìtima morreu antes da chegada do socorro. 

O suspeito pelo crime foi identificado como Valdir Martins Casagrande, de 46 anos. Ele fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia.

Investigadores foram até a casa do suspeito e conversaram com a mulher dele. Na residência foram encontradas quatro munições calibre . 22.

A mulher contou aos policiais que o marido tem uma espingarda, mas a arma não foi encontrada. Ela não deu detalhes sobre o crime ou o paradeiro do marido.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga e será investigado.

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