Homem é morto com tiro no peito após confusão em bar de Campo Grande

Motivo fútil
Crime aconteceu na tarde de ontem em estrada da BR-060
Homem, ainda não identificado, morreu depois de ser atingido com tiro no peito na tarde de ontem em bar da BR-060, em Campo Grande. A suspeita é a de que ele tenha assediado mulher que estava no local.
A dona do estabelecimento contou à polícia que o crime aconteceu por volta de 15h30min, quando homem gritou com outro "Você mexeu com minha mulher" e atirou. Vìtima morreu antes da chegada do socorro.
O suspeito pelo crime foi identificado como Valdir Martins Casagrande, de 46 anos. Ele fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia.
Investigadores foram até a casa do suspeito e conversaram com a mulher dele. Na residência foram encontradas quatro munições calibre . 22.
A mulher contou aos policiais que o marido tem uma espingarda, mas a arma não foi encontrada. Ela não deu detalhes sobre o crime ou o paradeiro do marido.
O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga e será investigado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS