Homem é morto com tiro no peito após confusão em bar de Campo Grande

Homem, ainda não identificado, morreu depois de ser atingido com tiro no peito na tarde de ontem em bar da BR-060, em Campo Grande. A suspeita é a de que ele tenha assediado mulher que estava no local.

A dona do estabelecimento contou à polícia que o crime aconteceu por volta de 15h30min, quando homem gritou com outro "Você mexeu com minha mulher" e atirou. Vìtima morreu antes da chegada do socorro.

O suspeito pelo crime foi identificado como Valdir Martins Casagrande, de 46 anos. Ele fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia.

Investigadores foram até a casa do suspeito e conversaram com a mulher dele. Na residência foram encontradas quatro munições calibre . 22.

A mulher contou aos policiais que o marido tem uma espingarda, mas a arma não foi encontrada. Ela não deu detalhes sobre o crime ou o paradeiro do marido.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga e será investigado.