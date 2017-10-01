Homens são presos com animais abatidos, armas e munições

A Polícia Militar Ambiental prendeu ontem, no município de Japorã, dois homens que caçavam ilegalmente. Os autores, um de 42 e outro de 46 anos, estavam com dois catetos abatidos, além de espingardas calibre 36 e munições. O flagrante aconteceu na região do assentamento Savana.



Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados por caça ilegal e um deles também por porte ilegal de arma. A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão, e do porte de arma de dois a quatro anos de detenção. Os infratores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 500 cada um pelo abate do animal.