Pela terceira vez neste ano, presos tentam fugir de delegacia no MS

Falta segurança
Eles confessaram que estavam escavando um buraco no teto da cela por onde fugiriam no domingo
No sábado (30), os presos custodiados na delegacia de Brasilândia se rebelaram devido a superlotação da unidade que abrigava 14 pessoas em uma cela que cabem oito. Após o motim ser controlado, eles confessaram que estavam escavando um buraco no teto da cela por onde fugiriam no domingo, pois sabiam que haveria somente um policial civil de plantão.
Para o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, a custódia de presos em delegacias chegou a um ponto crítico. “É inaceitável que presos permaneçam nas delegacias de forma irregular ameaçando a vida de policiais civis e da comunidade. Em março, um investigador já foi rendido e amarrado enquanto eles fugiam. Será preciso mais um policial civil morrer para que tomem providências”, ponderou indignado o presidente. O Sinpol-MS oficiará as autoridades competentes para que tomem providências urgentes.
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