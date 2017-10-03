Briga generalizada entre vizinhos acaba com dois esfaqueados

Policial
Estavam ingerindo bebidas alcóolicas
Uma briga entre vizinhos que começou pela manhã e terminou na noite de segunda-feira (2), na cidade de Ladário- distante 426 quilômetros de Campo Grande, acabou com duas pessoas esfaqueadas.
Informações de testemunhas é de que vizinhos começaram uma discussão pela manhã que acabou se prolongando para a noite depois que os envolvidos teriam ingerido bebidas alcóolicas.
Sendo que um desconhecido de posse de uma faca passou a desferir golpes a ermo atingindo pessoas que estavam no meio da confusão. Duas foram levadas para o hospital de Corumbá para atendimento médico.
Não se sabe os motivos da briga e o caso foi registrado como vias de fato.
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DESPEDIDA
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