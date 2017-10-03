Estudante de direito é assassinado por pistoleiros na fronteira

Violência
Vítima seguia de moto quando foi atacada
Estudante de direito identificado como Gregório Ramon Gimenez Medina foi executado por pistoleiros no início da tarde desta terça-feira, na fronteira. A vítima seguida de moto, quando foi abordada pelos autores em outro veículo, no cruzamento da Rua Nanawa com a Rua Mariscal Lopez, em Pedro Juan Caballero. Após disparos, os executores fugiram em rumo ignorado. A vítima morreu no local, antes mesmo que pudesse ser socorrida.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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