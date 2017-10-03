Estudante de direito é assassinado por pistoleiros na fronteira

Estudante de direito identificado como Gregório Ramon Gimenez Medina foi executado por pistoleiros no início da tarde desta terça-feira, na fronteira. A vítima seguida de moto, quando foi abordada pelos autores em outro veículo, no cruzamento da Rua Nanawa com a Rua Mariscal Lopez, em Pedro Juan Caballero. Após disparos, os executores fugiram em rumo ignorado. A vítima morreu no local, antes mesmo que pudesse ser socorrida.