PRF apreende 800kg maconha e 2 kg de cocaína na BR-262

Na madruga desta terça-feira (03), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu cocaína e 800 quilos de maconha no km 143. O motorista, de 42 anos, foi preso.

Em Água Clara, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Chevrolet/Cobalt com placas aparentes de Campo Grande, o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, os agentes contiveram o automóvel.

No interior do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha e um pacote de cocaína. Que se totalizaram 800 quilos de maconha e 2 kg de cocaína.

O automóvel estava com sinais de adulteração, placas originais de Aparecida do Tabuado, com registro de roubo/furto.

O condutor declarou ter pego o veículo na cidade de Dourados, levaria até Três Lagoas, e lá receberia pelo serviço.

A equipe constatou ainda que o motorista tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça no dia 17/08/2017.

O condutor, juntamente com o carro e a droga, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.