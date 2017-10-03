Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:40

Buscar

Últimas notícias
X

Água Clara

PRF apreende 800kg maconha e 2 kg de cocaína na BR-262

Um homem foi preso

Daniele Valentin

Publicado em 03/10/2017 às 11:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na madruga desta terça-feira (03), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu cocaína e 800 quilos de maconha no km 143. O motorista, de 42 anos, foi preso.

Em Água Clara, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Chevrolet/Cobalt com placas aparentes de Campo Grande, o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, os agentes contiveram o automóvel.

No interior do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha e um pacote de cocaína. Que se totalizaram 800 quilos de maconha e 2 kg de cocaína.

O automóvel estava com sinais de adulteração, placas originais de Aparecida do Tabuado, com registro de roubo/furto.

O condutor declarou ter pego o veículo na cidade de Dourados, levaria até Três Lagoas, e lá receberia pelo serviço.

A equipe constatou ainda que o motorista tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça no dia 17/08/2017.

O condutor, juntamente com o carro e a droga, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo