Condutor atropela veado e foge sem prestar socorro

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande resgataram um veado que foi atropelado na noite desta terça-feira (3), no Bairro Parque dos Poderes, em Campo Grande. O condutor fugiu sem prestar socorro.

A PMA foi ao local do acidente, na Rua do Poeta – uma das principais do bairro, e encontrou duas pessoas que cuidavam do animal.

Ao recolher o bicho, os policiais perceberam que ele estava com as patas traseiras quebradas e vários outros ferimentos, inclusive, na cabeça e teria sido atropelado há pouco tempo.

O veado foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e veterinários foram acionados para realizar o atendimento de urgência ontem à noite mesmo.