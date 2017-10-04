Condutor atropela veado e foge sem prestar socorro

Capital
Animal teve as patas traseiras quebradas
Policiais Militares Ambientais de Campo Grande resgataram um veado que foi atropelado na noite desta terça-feira (3), no Bairro Parque dos Poderes, em Campo Grande. O condutor fugiu sem prestar socorro.
A PMA foi ao local do acidente, na Rua do Poeta – uma das principais do bairro, e encontrou duas pessoas que cuidavam do animal.
Ao recolher o bicho, os policiais perceberam que ele estava com as patas traseiras quebradas e vários outros ferimentos, inclusive, na cabeça e teria sido atropelado há pouco tempo.
O veado foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e veterinários foram acionados para realizar o atendimento de urgência ontem à noite mesmo.
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