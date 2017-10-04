Dois pescadores são presos após ‘arrastão’ com rede de pesca no Rio Miranda

Policiais Militares Ambientais prenderam dois pescadores, de 25 e 26 anos, nesta terça-feira (3) durante a operação Pré-piracema no rio Miranda. Os envolvidos tentavam capturar peixes utilizando rede de pesca – material proibido.

Os pescadores foram flagrados à margem do rio quando recolhiam a rede de pesca efetuando o que se chama de arrastão.

Os infratores iniciavam a pescaria e não foi encontrado nenhum pescado com eles. Prisão deste tipo indica a necessidade da realização da operação pré-piracema, pois se esses dois elementos tivessem mais tempo e encontrassem um cardume, o dizimariam rapidamente com este tipo de arrastão com a rede.

Os pescadores, residentes em Jardim, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados poderão pegar pena de um a três anos de detenção. Cada pescador também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 700.