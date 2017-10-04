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Maus tratos

Galos feridos e confinados em rinha são resgatados durante operação policial

Dono de 22 anos foi levado à polícia multado em R$ 4 mil

Daniele Valentin

Publicado em 04/10/2017 às 11:02

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Policiais Militares Ambientais resgataram oito galos confinados em uma rinha após serem acionados por Policiais Civis do Grupo de Operações de Investigação (GOI). O crime de maus tratos ocorriam no Bairro Noroeste, em Campo Grande. O dono de 22 anos foi levado à delegacia e multado em R$ 4 mil.

A PMA verificou a criação e manutenção de oito animais domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus) em espaço inadequado. Eles eram mantidos confinados em gaiolas de madeira apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas.

No local ainda foi encontrada uma arena (rebolo) que é utilizada para colocar os animais em briga, o que ratifica que o local funcionava como uma rinha, apesar de não estar havendo brigas no momento da vistoria. Os animais e caixas foram apreendidos.

O infrator foi conduzido à delegacia pela Polícia Civil na Capital, juntamente com os animais e materiais apreendidos e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais.

A PMA confeccionou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 4.000,00 contra o infrator e encaminhou os animais para o Centro de Controle de Zoonoses, na Capital.

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