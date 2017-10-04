Polícia Civil identifica mais uma vítima de lutador preso acusado de pedofilia no MS

A Polícia Civil de Brasilândia identificou mais uma vítima do fisioterapeuta e lutador Alex Ortiz. A criança tem 9 anos de idade. Além dela, outra vítima também foi identificada, hoje reside te em outra cidade, mas já entrou em contato narrando ter sido violentada quando tinha 10 anos de idade e fazia aulas com o autor em Três Lagoas.

A Polícia Civil está apurando a existência de outras vítimas que teriam.sido abusadas durante sessões de fisioterapia, fatos ocorridos nas cidades de Brasilândia e Três Lagoas. As autoridades reiteram um pedido às famílias para que denunciem o agressor, exercendo seu direto e sua cidadania, contribuindo para que os crimes do pedófilo sejam punidos.