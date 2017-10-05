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Cesare Batisti é preso ao tentar fugir de MS para Bolívia com dinheiro não declarado

Daniele Valentin

Publicado em 05/10/2017 às 07:46

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O terrorista italiano Cesare Battisti foi preso nesta quarta-feira (4), em Corumbá, na fronteira do Brasil com a Bolívia, quando tentava fugir em um táxi boliviano com mais duas pessoas. De acordo com a Polícia Federal, o criminoso que é condenado à prisão perpétua foi detido pelo crime de evasão de divisas, pois levava quantia em dinheiro não declarado.

Batisti foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Corumbá, onde prestou esclarecimentos relativos ao crime de evasão de divisas.

A prisão ocorreu durante abordagem de policiais rodoviários federais a um veículo particular onde se encontrava o estrangeiro. No carro, Além de Batiiti, estavam outros dois passageiros, portavam uma quantia significativa em moeda estrangeira.

Por se tratar de região de fronteira, os policiais rodoviários federais comunicaram à Polícia Federal, que realizou o acompanhamento do referido veículo até a divisa entre os dois países.

O italiano foi detido no momento em que tentava sair do Brasil em um taxi boliviano. O crime de evasão de divisas se configura quando uma pessoa envia valores para o exterior sem a devida declaração a autoridade competente.

A quantia em dinheiro não foi informada pela polícia.

Battisti

Cesare, hoje aos 62 anos, foi condenado pela justiça italiana em 1987 por terrorismo, com restrição de luz solar, pelo suposto envolvimento em quatro homicídios, além de assaltos e outros delitos menores. É considerado terrorista pelo Estado italiano, embora o delito de terrorismo não seja tipificado na legislação italiana.

Depois da condenação, Battista, que também é ativista de extrema esquerda, integrante do PAC (Proletários Armados pelo Comunismo), viveu na França, país que negou, por duas vezes, pedidos de extradição feitos pela Itália. Pouco depois de 2004, o terrorista fugiu para o Brasil e o STF autorizou o procedimento em 2009.

Em razão da extradição ser autorizada apenas mediante decreto, em dezembro de 2009 o então presidente Lula (PT) decidiu pela não extradição de Cesare, que na época estava detido no Complexo Penitenciário da Papuda. A soltura dele veio por meio de decisão do STF em junho de 2011. Desde então, ele vivia em liberdade no Brasil.

 

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