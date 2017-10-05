Empresário é executado enquanto seguia para fazer entrega de mesa de sinuca

Empresário que se dedicava à venda e aluguel de mesas de sinuca na fronteira com o Paraguai, foi executado por pistoleiros no final da manhã desta quinta-feira, em Ponta Porã. Morador em Ivinhema, Zenivaldo Maartins Couto, 46 anos, foi atacado enquanto trafegava de camionete acompanhado de Marcus Vinicius Elias Pereira, 37, que se feriu.



Segundo apurado, eles seguiam pela Rua Honorato Campagnolli, no Jardim Planalto, a caminho de uma entrega, quando os autores se aproximaram e atiraram várias vezes de pistola calibre nove milímetros. Zenivaldo não resistiu e morreu no local. Marcus, que era foragido da justiça, foi socorrido e levado para o hospital mais próximo.



A Polícia Civil não descarta que ambos tenham sido alvos de uma emboscada armada pela máfia da sinuca, que opera de forma irregular entre os dois países. O caso é investigado.