Motorista é preso ao tentar levar veículo roubado ao Paraguai

Na tarde de ontem, quinta-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou um veículo com registro de roubo/furto em Porto Alegre/RS. A abordagem ao automóvel VW/Spacecross ocorreu na BR-163 km 19, em Mundo Novo.

O veículo estava com placas aparentes de Passo Fundo/RS e a equipe verificou que a habilitação e o documento do carro apresentado pelo motorista, de 40 anos, eram falsos.

Foi constatado ainda, que o veículo tinha sinais de adulteração, placas originais de Porto Alegre/RS, com registro de roubo/furto no dia 14/07/2017 na capital rio-grandense-do-sul.

O condutor foi preso, e poderá responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso.

O automóvel, o motorista e os documentos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí/MS.