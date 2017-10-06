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PMA resgata mulher que se afogava em cachoeira no rio Amambai

Daniele Valentin

Publicado em 06/10/2017 às 08:15

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Um Policial Militar Ambiental que trabalha no Posto Avançado de Fiscalização às margens do rio Amambai resgatou uma mulher que se afogava, nesta quinta-feira (5), na Cachoeira do Pirapó, em Amambai.

A vítima, acompanhada de seus familiares, estava tomando banho, quando foi arrastada pela correnteza, que é muito forte no local, para o meio da calha do rio e começou a se afogar, pois não sabia nadar.

O Policial, que realizava patrulhamento a pé no local atirou-se nas águas no intuito de salvar a vítima. Ele conseguiu retirá-la da calha do rio, porém, a mulher já havia ingerido muita água e apresentava pouca reação e se encontrava desorientada. Na margem do rio, depois de alguns momentos, a mulher recuperou-se e se recusou a ir à cidade para receber atendimento médico, oferecido pelo Policial.

Nenhum dos familiares havia percebido que a mulher fora arrastada e nem percebera a gesticulação da vítima pedindo socorro. Se não fosse a intervenção imediata do Policial, ela iria submergir e desaparecer nas águas, pois não sabe nadar e no local a correnteza é muito forte. O Policial estava lá porque a PMA possui um Posto de Fiscalização no local, para prevenir a pesca predatória.

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