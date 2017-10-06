PMA resgata mulher que se afogava em cachoeira no rio Amambai

Um Policial Militar Ambiental que trabalha no Posto Avançado de Fiscalização às margens do rio Amambai resgatou uma mulher que se afogava, nesta quinta-feira (5), na Cachoeira do Pirapó, em Amambai.

A vítima, acompanhada de seus familiares, estava tomando banho, quando foi arrastada pela correnteza, que é muito forte no local, para o meio da calha do rio e começou a se afogar, pois não sabia nadar.

O Policial, que realizava patrulhamento a pé no local atirou-se nas águas no intuito de salvar a vítima. Ele conseguiu retirá-la da calha do rio, porém, a mulher já havia ingerido muita água e apresentava pouca reação e se encontrava desorientada. Na margem do rio, depois de alguns momentos, a mulher recuperou-se e se recusou a ir à cidade para receber atendimento médico, oferecido pelo Policial.

Nenhum dos familiares havia percebido que a mulher fora arrastada e nem percebera a gesticulação da vítima pedindo socorro. Se não fosse a intervenção imediata do Policial, ela iria submergir e desaparecer nas águas, pois não sabe nadar e no local a correnteza é muito forte. O Policial estava lá porque a PMA possui um Posto de Fiscalização no local, para prevenir a pesca predatória.