Embriagado e sem habilitação pilotava moto do amigo na contramão, pelo centro

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu um rapaz de 22 anos na madrugada deste sábado, por pilotar a moto do amigo enquanto estava embriagado, pela região central da cidade. Além do risco que oferecia aos demais condutores e também aos pedestres, o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Segundo o boletim de ocorrência, durante rondas pela Rua Estevão Alves Corrêa, a equipe da PM flagrou o piloto da moto em atitudes suspeitas, na contramão. Ao ser abordado, informou ser desabilitado e mal conseguia falar com clareza, pois estava visivelmente sob efeito de álcool. A moto, conforme disse, é de um amigo.



O veículo foi recolhido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mediante a confecção de três multas. O autor recusou-se a fazer o teste do bafômetro, mas não adiantou e acabou encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.