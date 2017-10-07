Homem é baleado enquanto caminhava de madrugada próximo a cemitério

Homem de 36 anos foi baleado na madrugada de hoje, enquanto andava próximo a cemitério. Tentativa de homicídio aconteceu por volta de 1h50, na Rua Coronel Ponciano, Vila Industrial, em Dourados.

Vítima, que aparentava estar alcoolizada, relatou aos policiais que não soube identificar a origem do disparo e nem quem seria o possível autor. Ele contou que caminhava pela via pública, quando foi baleado no braço esquerdo. O projétil transfixou o braço da vítima, mas não causou fratura.

Ele foi socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, foi liberado. Caso foi registrado na delegacia, mas a vítima não compareceu para prestar declarações.