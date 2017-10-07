Homem é baleado enquanto caminhava de madrugada próximo a cemitério

Policial
Tentativa de homicídio aconteceu por volta de 1h50, na Rua Coronel Ponciano, Vila Industrial, em Dourados
Homem de 36 anos foi baleado na madrugada de hoje, enquanto andava próximo a cemitério. Tentativa de homicídio aconteceu por volta de 1h50, na Rua Coronel Ponciano, Vila Industrial, em Dourados.
Vítima, que aparentava estar alcoolizada, relatou aos policiais que não soube identificar a origem do disparo e nem quem seria o possível autor. Ele contou que caminhava pela via pública, quando foi baleado no braço esquerdo. O projétil transfixou o braço da vítima, mas não causou fratura.
Ele foi socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, foi liberado. Caso foi registrado na delegacia, mas a vítima não compareceu para prestar declarações.
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