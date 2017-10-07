Homem fica com faca cravada nas costas em tentativa de homicídio

Dois Irmãos do Buriti
Vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana para remover objeto
Homem de 32 anos foi socorrido com uma faca cravada nas costas após ser alvo de tentativa de homicídio, ocorrida no início da noite de ontem, no município de Dois Irmãos do Buriti. O autor, de 18 anos, foi preso e disse que agiu depois de levar uma paulada na orelha por parte da vítima.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no Bar da Nina, no centro da cidade. A informação que chegou a Polícia Militar é de que um homem havia sido esfaqueado. No local, os militares o encontraram com a faca cravada no lado esquerdo das costas, entre a escápula e a clavícula.
Apesar do ferimento, ele estava consciente e prestou informações sobre o autor. Diante da situação, foi encaminhado para o Hospital Regional de Aquidauana para a remoção da faca. O autor, por sua vez fugiu do local, mas horas mais tarde retornou para o bar, onde foi detido e levado para a delegacia.
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