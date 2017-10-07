Polícia apreende carga de maconha e armamentos em carro roubado

Ontem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pouco mais de uma tonelada de maconha, uma pistola calibre nove milímetros e recuperou um veículo roubado no estado do Rio de Janeiro. O flagrante aconteceu na BR-163, na região de Dourados, uma das rotas do tráfico internacional de armas e drogas, devido à proximidade da fronteira com o Paraguai.

Durante fiscalização, os policiais determinaram parada a um GM Spin com placas aparentes de Uberlândia (MG). Porém, o condutor não obedeceu e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, foi contido e preso.



No interior do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 1.016,4 quilos, uma pistola carregada com 18 munições e mais dois carregadores com 41 munições. Os policiais rodoviários federais constataram que o veículo possuía sinais de adulteração, com placas originais do Rio de Janeiro, onde tinha registro de roubo.



O motorista, de 30 anos, declarou ter pego o automóvel carregado com a droga, arma e munições no Paraguai, e que levaria até a cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE), e lá receberia pelo transporte. Ainda foram apreendidos com o condutor R$2.670 e um celular. A pistola, juntamente com as munições a droga e o carro, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal local.