PRF apreende carga de cigarro contrabandeado do Paraguai avaliada em R$ 1,7 milhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta com 35.000 pacotes de cigarros, no município de Paranaíba; a carga tem valor estimado em R$ 1,7 milhão.



Ontem, policiais realizavam patrulhamento da rodovia BR-497 e suspeitaram do veículo. Na abordagem, o motorista alegou que estava com a carreta vazia, entretanto após vistoria na carroceria os agentes encontraram a carga de cigarros contrabandeados do Paraguai.



O veículo era conduzido por um homem de 53 anos, que alegou ter carregado o ilícito na cidade de Ivinhema e levaria até Uberaba, onde receberia pelo crime. A PRF ainda constatou que o veículo tinha elementos de identificação adulterados e documento com suspeita de inautenticidade.



Ainda o veículo possuía sistema de comunicação clandestina, possivelmente utilizado para facilitar o contrabando. O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas, como suspeito pelos crimes de contrabando, receptação, uso de documento falso e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.