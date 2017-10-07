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PRF apreende carga de cigarro contrabandeado do Paraguai avaliada em R$ 1,7 milhão

Veículo carregado em Ivinhema seria entregue em Minas Gerais

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2017 às 12:47

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta com 35.000  pacotes de cigarros, no município de Paranaíba;  a carga tem valor estimado em R$ 1,7 milhão. 


Ontem, policiais realizavam patrulhamento da rodovia BR-497 e suspeitaram do veículo. Na abordagem, o motorista alegou que estava com a carreta vazia, entretanto após vistoria na carroceria os agentes encontraram a carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. 


O veículo era conduzido por um homem de 53 anos, que alegou ter carregado o ilícito na cidade de Ivinhema e levaria até Uberaba, onde receberia pelo crime.  A PRF ainda constatou que o veículo tinha elementos de identificação adulterados e documento com suspeita de inautenticidade.


Ainda o veículo possuía sistema de comunicação clandestina, possivelmente utilizado para facilitar o contrabando. O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas, como suspeito pelos crimes de contrabando, receptação, uso de documento falso e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.

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