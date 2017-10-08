Anta atacada por cães de caçadores é resgatada por capataz de fazenda

Um administrador de uma fazenda em Cassilândia, a 430 km de Campo Grande, resgatou uma anta ferida a mordidas de cachorros, possivelmente de caçadores, e acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental). Acompanhado de outros funcionários, o homem conseguiu prender o animal em uma mangueiro e o hidratou até a chegada da polícia.

O animal apareceu na fazenda, localizada a aproximadamente 100 km da cidade, totalmente machucada. O homem, com ajuda de outros funcionários, prendeu animal em um mangueiro de gado e o alimentou e hidratou até a chegada do resgate.

A equipe levou uma jaula e recolheu o bicho. O animal apresentava diversos ferimentos, arranhões e mordidas, que os policiais concluíram ser de cachorros, possivelmente de caçadores.

A PMA conseguiu atendimento de veterinários para o bicho em Cassilândia e o encaminhará ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital, que o acompanhará até a possível reintrodução na natureza.