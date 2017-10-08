Empresário constrói rancho de pesca em área protegida de rio e é multado

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais multou o dono de um rancho de pesca, de 51 anos, em R$ 5 mil porque a construção em alvenaria foi realizada à margem do Rio Aporé, dentro da área de preservação permanente (APP) de matas ciliares, que é protegida por lei. A autuação foi realizada nesta sexta-feira (7).

A equipe fiscalizava a região devido a operação pré-piracema. Além da construção ilegal, o proprietário cortou vegetação na área protegida sem autorização ambiental.

A PMA interditou as atividades. O infrator residente em Cassilândia, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5 mil pela construção ilegal. Ele também responderá por crime ambiental de degradar área de preservação permanente (APP) e, se condenado, poderá pegar pena de detenção, de um a três anos.