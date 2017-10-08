Foragido é preso com 100 kg de agrotóxico e CNH falsa na BR-163

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 100 kg agrotóxicos, roupas contrabandeadas e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa em posse de um foragido de 41 anos, neste sábado (7), na BR-163, em Rio Brilhante, a 158 km de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais abordaram o veículo VW/Santana, com placas de GO, conduzido pelo homem que apresentou CNH sem registro válido. Foi constatada a inautenticidade do documento e que o motorista tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo.

O veículo estava carregado com vestuários importados do Paraguai, sem documentação legal, que ocultavam grande quantidade de substância não rotulada, que o motorista alegou ser agrotóxicos contrabandeados.

Ao todo 100 (cem) pacotes de agrotóxicos (100kg) foram apreendidos pela PRF. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Dourados, onde foram apresentados também o veículo, os agrotóxicos, os vestuários e o documento falso.