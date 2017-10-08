PM localiza 8,5 kg de maconha escondidas em 'boca de lobo'

Denúncia anônima levou equipe do 3º Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo, a 462 km de Campo Grande, a sete tabletes de maconha escondidos em uma 'boca de lobo', na manhã deste domingo (08).

A droga que estava embalada foi encontrada em um bueiro do cruzamento entre a Avenida Adjalmo Saldanha e a rua Amazonas, no Bairro São Jorge.

Mesmo com chuva, os policiais militares removeram a tampa de concreto e retiraram os sete tabletes de maconha, que pesaram aproximadamente oito quilos e meio.

A droga foi levada à Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.