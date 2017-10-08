PM localiza 8,5 kg de maconha escondidas em 'boca de lobo'

Mundo Novo
Dona da droga ainda não foi encontrado
Denúncia anônima levou equipe do 3º Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo, a 462 km de Campo Grande, a sete tabletes de maconha escondidos em uma 'boca de lobo', na manhã deste domingo (08).
A droga que estava embalada foi encontrada em um bueiro do cruzamento entre a Avenida Adjalmo Saldanha e a rua Amazonas, no Bairro São Jorge.
Mesmo com chuva, os policiais militares removeram a tampa de concreto e retiraram os sete tabletes de maconha, que pesaram aproximadamente oito quilos e meio.
A droga foi levada à Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.
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