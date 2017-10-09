Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:45

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Depois de briga generalizada, envolvidos continuam briga na delegacia

Daniele Valentin

Publicado em 09/10/2017 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Depois de uma briga entre familiares no Bairro Jupiá, em Três Lagoas, quatro pessoas foram detidas e levadas para a delegacia e a confusão continuou na unidade, na madrugada de ontem, domingo (08). 

Conforme o JP News, por volta das 2h uma equipe da Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior) da Polícia Militar foi chamada até uma residência localizada na Viela Ramos. O proprietário da casa – um homem de 51 anos – contou que teve a casa invadida pelo primo da esposa – um homem de 34 anos – depois que ele se envolveu em uma briga em um bar da região.

O dono da casa ainda contou que dois homens – um de 26 e outro de 28 anos – derrubaram o portão da residência e invadiram o local para “pegar” o homem de 34 anos que ficou escondido na casa da vítima. Ao questionar os dois pela invasão, a dupla de 26 e 28 anos ainda agrediram o dono da casa com empurrões.

A equipe policial realizou diligência e conseguiu encontrar em uma das ruas do bairro, os suspeitos . Eles foram avisados que seriam levados para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas ignoraram a ordem dos policias e sem se importar com a presença da Rotai reiniciaram a briga com o proprietário da residência e com o homem de 34 anos. Todos foram detidos e levados para a delegacia.

Já na sala de elaborações de ocorrências da PM, os envolvidos continuaram insultando os policiais e continuavam a trocar ofensas e ameaças entre eles.

Todos foram levados até a Depac onde foi registrado o boletim de ocorrência de vias de fato e desacato.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo