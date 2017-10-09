Depois de briga generalizada, envolvidos continuam briga na delegacia

Depois de uma briga entre familiares no Bairro Jupiá, em Três Lagoas, quatro pessoas foram detidas e levadas para a delegacia e a confusão continuou na unidade, na madrugada de ontem, domingo (08).

Conforme o JP News, por volta das 2h uma equipe da Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior) da Polícia Militar foi chamada até uma residência localizada na Viela Ramos. O proprietário da casa – um homem de 51 anos – contou que teve a casa invadida pelo primo da esposa – um homem de 34 anos – depois que ele se envolveu em uma briga em um bar da região.

O dono da casa ainda contou que dois homens – um de 26 e outro de 28 anos – derrubaram o portão da residência e invadiram o local para “pegar” o homem de 34 anos que ficou escondido na casa da vítima. Ao questionar os dois pela invasão, a dupla de 26 e 28 anos ainda agrediram o dono da casa com empurrões.

A equipe policial realizou diligência e conseguiu encontrar em uma das ruas do bairro, os suspeitos . Eles foram avisados que seriam levados para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas ignoraram a ordem dos policias e sem se importar com a presença da Rotai reiniciaram a briga com o proprietário da residência e com o homem de 34 anos. Todos foram detidos e levados para a delegacia.

Já na sala de elaborações de ocorrências da PM, os envolvidos continuaram insultando os policiais e continuavam a trocar ofensas e ameaças entre eles.

Todos foram levados até a Depac onde foi registrado o boletim de ocorrência de vias de fato e desacato.