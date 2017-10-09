Foragido é preso com maconha em tanque e cilindro de ar

Tráfico
A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã de domingo (8), por volta das 5h, Everton Merlo Jara, de 33 anos, que conduzia uma camionete Ford F-250 transportando 110,7 quilos de maconha, em vários volumes prensados acondicionados no interior de um cilindro de gás e no tanque de combustível do veículo.
A prisão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia BR-267. O condutor não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Iniciou-se um acompanhamento tático, onde ele abandonou o veículo e tentou fugir na mata, sendo capturado.
Durante a checagem dos dados pessoais constou um registro de Mandado de Prisão a cumprir. Durante a vistoria veicular os policiais localizaram o entorpecente. Uma mulher que estava no veículo disse que era noiva do condutor e que não tinha conhecimento da droga. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.
Apreensão de drogas
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Meteorologia
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DESPEDIDA
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