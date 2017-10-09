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Tráfico

Foragido é preso com maconha em tanque e cilindro de ar

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira

Renan Nucci

Publicado em 09/10/2017 às 15:38

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Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã de domingo (8), por volta das 5h, Everton Merlo Jara, de 33 anos, que conduzia uma camionete Ford F-250 transportando 110,7 quilos de maconha, em vários volumes prensados acondicionados no interior de um cilindro de gás e no tanque de combustível do veículo.


A prisão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia BR-267. O condutor não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Iniciou-se um acompanhamento tático, onde ele abandonou o veículo e tentou fugir na mata, sendo capturado.


Durante a checagem dos dados pessoais constou um registro de Mandado de Prisão a cumprir. Durante a vistoria veicular os policiais localizaram o entorpecente. Uma mulher que estava no veículo disse que era noiva do condutor e que não tinha conhecimento da droga.  A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.

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