Homem tem carteira furtada e descobre tentativa fracassada de saque

Homem de 44 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana no início da tarde desta segunda-feira, para denunciar o furto da carteira. Ele acredita que o crime ocorreu, no último sábado, enquanto trabalhava como cozinheiro em evento no Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted).



De acordo com a vítima, na ocasião, tirou a carteira do bolso e colocou na bolsa da esposa, deixando os objetos em um local do recinto. Asuspeita é de que alguém possa ter subtraído a carteira enquanto o homem estava distraído.

Somente hoje que se deu conta do furto. Ele procurou a agência bancária e descobriu que o cartão estava bloqueado em razão de tentativas frustradas de saque. O autor errou a senha por três vezes. O caso é investigado.