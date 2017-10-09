Ladrão derruba funcionária e bate cabeça de mulher contra chão durante roubo

Na manhã desta segunda-feira (9), uma conveniência na cidade de Miranda foi alvo de um ladrão que estava armado com um revólver de brinquedo.

Ao invadir a conveniência, o bandido derrubou a funcionária e passou a bater a cabeça dela contra o chão exigindo dinheiro. Momento em que a sogra da vítima chegou ao estabelecimento e o bandido acabou fugindo sem conseguir levar nada.

Na fuga, o autor teria deixado cair um revólver de brinquedo usado na tentativa de assaltar a conveniência. Antes de tentar assaltar a conveniência, o bandido teria tentado roubar outro comércio nas proximidades.