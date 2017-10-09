Ladrão derruba funcionária e bate cabeça de mulher contra chão durante roubo

Miranda
Na manhã desta segunda-feira (9), uma conveniência na cidade de Miranda foi alvo de um ladrão que estava armado com um revólver de brinquedo.
Ao invadir a conveniência, o bandido derrubou a funcionária e passou a bater a cabeça dela contra o chão exigindo dinheiro. Momento em que a sogra da vítima chegou ao estabelecimento e o bandido acabou fugindo sem conseguir levar nada.
Na fuga, o autor teria deixado cair um revólver de brinquedo usado na tentativa de assaltar a conveniência. Antes de tentar assaltar a conveniência, o bandido teria tentado roubar outro comércio nas proximidades.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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