PRF pede atenção redobrada a quem vai pegar as BRs 262 e 419 no feriadão

Pantanal
O fluxo de veículos dobra e até triplica durante feriados prolongados. E para evitar acidentes, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) pede atenção redobrada de motoristas que vão pegar a estrada durante o feriado prolongado, principalmente nas BRs 262 e 419.
A Polícia ressalta o cuidado durante as ultrapassagens, que são as maiores causas de acidentes, principalmente somadas ao fator velocidade.
Na manhã desta segunda-feira, por exemplo, equipes com o radar móvel já flagraram mais de 40 condutores em excesso de velocidade.
Vale lembrar que, a velocidade máxima na BR-262 é de 100km/ para veículos leves e 80Km/h para veículos pesados. Já na BR-419 e no trecho de Miranda a Corumbá, a velocidade é de 80Km/h para ambas classificações.
Orientações
Se for sair em viagem:
- Não faça a ingestão de bebidas alcoólicas
- Confira os documentos
- Acenda os faróis
- Utilizem o cinto de segurança
- redobre a atenção para a presença de animais na pista
- Não dirija cansado
- Não exceda a velocidade
- Evite ultrapassagens indevidas
- Redobre a atenção aos veículos que vêm em sentido contrário
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
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