PRF pede atenção redobrada a quem vai pegar as BRs 262 e 419 no feriadão

O fluxo de veículos dobra e até triplica durante feriados prolongados. E para evitar acidentes, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) pede atenção redobrada de motoristas que vão pegar a estrada durante o feriado prolongado, principalmente nas BRs 262 e 419.

A Polícia ressalta o cuidado durante as ultrapassagens, que são as maiores causas de acidentes, principalmente somadas ao fator velocidade.

Na manhã desta segunda-feira, por exemplo, equipes com o radar móvel já flagraram mais de 40 condutores em excesso de velocidade.

Vale lembrar que, a velocidade máxima na BR-262 é de 100km/ para veículos leves e 80Km/h para veículos pesados. Já na BR-419 e no trecho de Miranda a Corumbá, a velocidade é de 80Km/h para ambas classificações.

Orientações

Se for sair em viagem:

- Não faça a ingestão de bebidas alcoólicas

- Confira os documentos

- Acenda os faróis

- Utilizem o cinto de segurança

- redobre a atenção para a presença de animais na pista

- Não dirija cansado

- Não exceda a velocidade

- Evite ultrapassagens indevidas

- Redobre a atenção aos veículos que vêm em sentido contrário