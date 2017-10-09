Rocinha registra novo tiroteio entre criminosos e policiais

Policial
Policiais do Batalhão de Choque trocaram tiros com criminosos pouco depois das 11h da manhã de hoje (8), na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma pistola foi apreendida e ninguém foi preso.
A corporação relatou que os agentes estavam na região da Rua 1 quando foram recebidos por disparos de armas de fogo e responderam aos ataques. Além da pistola, munições e carregadores de fuzil foram encontrados.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um morador da Rocinha foi socorrido no Hospital Miguel Couto neste domingo, após ter sido atingido por um tiro no ombro. Seu estado de saúde é estável e não há informações sobre a origem do disparo ou o horário em que o morador deu entrada no hospital.
A comunidade tem recebido operações policiais desde 18 de setembro, em resposta a um confronto armado iniciado por criminosos de grupos rivais que disputam o controle sobre o tráfico de drogas. As Forças Armadas foram chamadas para fazer um cerco nos arredores da Rocinha entre os dias 22 e 29 de setembro. Policiais do Comando de Operações Especiais mantêm buscas por criminosos, armas e drogas.
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