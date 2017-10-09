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Rocinha registra novo tiroteio entre criminosos e policiais

Daniele Valentin

Publicado em 09/10/2017 às 09:00

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Policiais do Batalhão de Choque trocaram tiros com criminosos pouco depois das 11h da manhã de hoje (8), na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma pistola foi apreendida e ninguém foi preso.

A corporação relatou que os agentes estavam na região da Rua 1 quando foram recebidos por disparos de armas de fogo e responderam aos ataques. Além da pistola, munições e carregadores de fuzil foram encontrados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um morador da Rocinha foi socorrido no Hospital Miguel Couto neste domingo, após ter sido atingido por um tiro no ombro. Seu estado de saúde é estável e não há informações sobre a origem do disparo ou o horário em que o morador deu entrada no hospital.

A comunidade tem recebido operações policiais desde 18 de setembro, em resposta a um confronto armado iniciado por criminosos de grupos rivais que disputam o controle sobre o tráfico de drogas. As Forças Armadas foram chamadas para fazer um cerco nos arredores da Rocinha entre os dias 22 e 29 de setembro. Policiais do Comando de Operações Especiais mantêm buscas por criminosos, armas e drogas.

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