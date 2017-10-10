PRF resgata jacaré vivo que era transportado na carroceria de camionete

Crime ambiental
Animal seria levado para a lago do sítio do autor
Na tarde de ontem (09), na BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), resgatou um jacaré vivo que estava sendo levado para um sítio na região do município de Itaquiraí. O animal era transportado na carroceria de uma camionete. Ao perceber a aproximação da polícia, o condutor fugiu.
Alguns quilômetros à frente, a equipe abordou a caminhonete com três ocupantes, o motorista, de 34 anos, em companhia dos passageiros de 18 e 36 anos. O condutor declarou que estava transportando um jacaré na caçamba do carro.
O animal havia sido encontrado e capturado às margens de uma estrada rural e seria levado até sua chácara para soltá-lo em uma lagoa. O animal foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental; os envolvidos e o veículo, foram encaminhados à Polícia Civil de Naviraí.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS