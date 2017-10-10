PRF resgata jacaré vivo que era transportado na carroceria de camionete

Na tarde de ontem (09), na BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), resgatou um jacaré vivo que estava sendo levado para um sítio na região do município de Itaquiraí. O animal era transportado na carroceria de uma camionete. Ao perceber a aproximação da polícia, o condutor fugiu.



Alguns quilômetros à frente, a equipe abordou a caminhonete com três ocupantes, o motorista, de 34 anos, em companhia dos passageiros de 18 e 36 anos. O condutor declarou que estava transportando um jacaré na caçamba do carro.



O animal havia sido encontrado e capturado às margens de uma estrada rural e seria levado até sua chácara para soltá-lo em uma lagoa. O animal foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental; os envolvidos e o veículo, foram encaminhados à Polícia Civil de Naviraí.