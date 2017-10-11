Bandidos explodem caixas eletrônicos e trocam tiros com a PM na Acrissul

Bandidos encapuzados e fortemente armados explodiram dois caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil localizada nas dependências da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 2h30 da madrugada desta quarta-feira e terminou em troca de tiros com a Polícia Militar. Pelo menos seis autores participaram do assalto e conseguiram fugir.



Conforme apurado, o bando chegou em dois veículos. Cinco deles estavam em um Golf e invadiram o local, enquanto outro, em um Vectra, aguardava do lado de fora. O bando portava fuzis e metralhadoras de grosso calibre, motivo pelo qual não tiveram dificuldades em render dois seguranças armados. Outras duas pessoas que passavam no momento da abordagem também foram rendidas e colocadas na guarita junto com os guardas.



Os ladrões foram para a agência e armaram explosivos nos dois caixas. A explosão foi grande a ponto de praticamente destruir a unidade. Equipe da Polícia Militar que fazia rondas pelas imediações ouviu o estrondo e foi averiguar a ocorrência, quando se deparou com os autores fugindo, tendo início troca de tiros. Os militares conseguiram furar um dos pneus do Golf, obrigando os criminosos a abandonar o veículo na Rua Portugal.



O grupo entrou no Vectra e conseguiu escapar. Durante o confronto, um policial chegou a ser socorrido após sofrer queda na moto. Hoje pela manhã, seguranças relataram os momentos de tensão, mas disseram que, apesar das proporções do crime, não chegaram a ser agredidos. O caso é investigado, pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras). O Golf foi apreendido e será periciado.