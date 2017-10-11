Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:46

Buscar

Últimas notícias
X

Capital

Briga entre irmãos termina com homem morto a facadas na Vila Progresso

A vítima foi ferida com três facadas na região do tórax, segundo Bombeiros

Renan Nucci

Publicado em 11/10/2017 às 15:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

José Edno da Silva Arce, 53 anos, foi morto a facadas pelo irmão na tarde de hoje na Vila Progresso, em Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Aparecida e vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Conforme apurou a reportagem, os dois teriam começado uma briga dentro de casa, estendendo-se para a rua. Moradores que não quiseram se identificar, afirmaram que ambos moram próximos ao local do homicídio.

De acordo com o subtenente do Corpo de Bombeiros, José Costa, o socorro foi acionado às 13h. Quando equipe chegou, vítima ainda estava com sinais vitais. Ele foi reanimado durante 30 minutos e, posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, constatando a morte.

A vítima foi ferida com três facadas na região do tórax, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

A faca utilizada para assassinar o rapaz foi jogada perto ao corpo. Suspeito não foi encontrado. Bombeiros e Polícia Militar estão no local. Polícia Civil e perícia são aguardadas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo