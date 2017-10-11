Briga entre irmãos termina com homem morto a facadas na Vila Progresso

Capital
A vítima foi ferida com três facadas na região do tórax, segundo Bombeiros
José Edno da Silva Arce, 53 anos, foi morto a facadas pelo irmão na tarde de hoje na Vila Progresso, em Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Aparecida e vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.
Conforme apurou a reportagem, os dois teriam começado uma briga dentro de casa, estendendo-se para a rua. Moradores que não quiseram se identificar, afirmaram que ambos moram próximos ao local do homicídio.
De acordo com o subtenente do Corpo de Bombeiros, José Costa, o socorro foi acionado às 13h. Quando equipe chegou, vítima ainda estava com sinais vitais. Ele foi reanimado durante 30 minutos e, posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, constatando a morte.
A vítima foi ferida com três facadas na região do tórax, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
A faca utilizada para assassinar o rapaz foi jogada perto ao corpo. Suspeito não foi encontrado. Bombeiros e Polícia Militar estão no local. Polícia Civil e perícia são aguardadas.
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