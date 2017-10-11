Corsa bate em anta, invade pista contrária e mata motociclista de 25 anos

Carlos Alberto Espíndola de Oliveira, de 25 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na rodovia BR-267, em Bataguassu. A vítima teve a moto atingida por um automóvel modelo Corsa que invadiu a pista contrária depois de bater em uma anta. Um adolescente de 15 anos, filho do motorista do automóvel, ficou preso entre às ferragens.



Segundo o site Da Hora Bataguassu, a vítima trabalha em um curtume da região e retornava para o trabalho após ter ido em casa jantar. Conforme apurado, o Corsa com placas de Rio Brilhante se descontrolou depois de atingir a anta que atravessava a pista. O carro avançou na contra-mão e bateu na moto de Carlos Alberto, que morreu no local.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o adolescente preso às ferragens. O pai dele, de 54 anos, também estava ferido e ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. Apesar da gravidade do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e não precisou interditar a pista.