Corsa bate em anta, invade pista contrária e mata motociclista de 25 anos

Acidente
Adolescente que estava no carro ficou preso entre às ferragens
Carlos Alberto Espíndola de Oliveira, de 25 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na rodovia BR-267, em Bataguassu. A vítima teve a moto atingida por um automóvel modelo Corsa que invadiu a pista contrária depois de bater em uma anta. Um adolescente de 15 anos, filho do motorista do automóvel, ficou preso entre às ferragens.
Segundo o site Da Hora Bataguassu, a vítima trabalha em um curtume da região e retornava para o trabalho após ter ido em casa jantar. Conforme apurado, o Corsa com placas de Rio Brilhante se descontrolou depois de atingir a anta que atravessava a pista. O carro avançou na contra-mão e bateu na moto de Carlos Alberto, que morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o adolescente preso às ferragens. O pai dele, de 54 anos, também estava ferido e ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. Apesar da gravidade do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e não precisou interditar a pista.
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