Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:47

Buscar

Últimas notícias
X

Acidente

Corsa bate em anta, invade pista contrária e mata motociclista de 25 anos

Adolescente que estava no carro ficou preso entre às ferragens

Renan Nucci

Publicado em 11/10/2017 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carlos Alberto Espíndola de Oliveira, de 25 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na rodovia BR-267, em Bataguassu. A vítima teve a moto atingida por um automóvel modelo Corsa que invadiu a pista contrária depois de bater em uma anta. Um adolescente de 15 anos, filho do motorista do automóvel, ficou preso entre às ferragens.


Segundo o site Da Hora Bataguassu, a vítima trabalha em um curtume da região e retornava para o trabalho após ter ido em casa jantar. Conforme apurado, o Corsa com placas de Rio Brilhante se descontrolou depois de atingir a anta que atravessava a pista. O carro avançou na contra-mão e bateu na moto de Carlos Alberto, que morreu no local.


O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o adolescente preso às ferragens. O pai dele, de 54 anos, também estava ferido e ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. Apesar da gravidade do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e não precisou interditar a pista.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo