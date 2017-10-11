Homem é encontrado morto com várias perfurações que parecem de faca

Policial
Pelo estado, a polícia suspeita que o crime pode ter sido cometido durante a madrugada
Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (11), em uma propriedade rural de Brasilândia – a 355 quilômetros de Campo Grande.
Segundo o jornal JP News, as primeiras informações são de que o homem tem cabelos grisalhos e usava apenas uma bermuda de cor azul.
O corpo apresentava ferimentos que podem ter sido provocados por faca. Pelo estado, a polícia suspeita que o crime pode ter sido cometido durante a madrugada.
As investigações estão a cargo do delegado titular do município Thiago Passos. Ainda não há informações sobre suspeitos ou o que pode ter motivado o crime.
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