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Homicídio

Homem morre esfaqueado em bar e mulher é presa em flagrante

Cristiano Correia foi ferido com uma faca de cozinha e não resistiu ao ferimento

Renan Nucci

Publicado em 11/10/2017 às 15:19

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Um homem de 33 anos foi morreu na manhã desta quarta-feira (11) depois de ser esfaqueado em um bar de Mundo Novo, a 476 quilômetros de Campo Grande. A autora do crime, identificada como Janete Ortiz dos Santos, de 31 anos, foi presa em flagrante por policiais militares.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 7h30 desta manhã. A mulher teria usado uma faca de cozinha para golpear a vítima, Cristiano Correia da Silva, de 33 anos. O homem foi atingido no peito, a quatro centímetros abaixo do coração. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida.

Para a polícia, o namorado da autora afirmou que o crime foi motivado por ciúmes. Ele contou ainda que após o caso, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e fugiram com a faca usado no homicídio.

Janete foi presa em flagrante, e de acordo com o registro policial, estava visivelmente embriagada. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, na Delegacia de Polícia Civil da Mundo Novo.

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