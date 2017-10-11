PRF apreende carregamento de maconha e armas em fundo falso de caminhão

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Caminhão boiadeiro camuflava fundo falso com grande quantidade de maconha, pistolas, revólveres, munições e mira à laser.
Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de maconha, armas, munições e acessórios. Tudo sob assoalho de um caminhão boiadeiro com palhas e esterco.
Em Guia Lopes da Laguna, no km 470 da BR-267, próximo da Unidade Operacional local, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo M.Benz com placas de Campo Grande. O motorista, de 37 anos, tentou fugir a pé pela vegetação adjacente às margens da rodovia, mas foi preso.
No assoalho do caminhão havia fundos falsos preparados para o tráfico de drogas e também de armas de fogo. Ao todo foram encontrados 520 kg (quinhentos e vinte quilos) de maconha.
Além da droga, 5 (cinco) armas de fogo (2 pistolas, marca Glock, calibre .40 e 3 revólveres calibre 38) foram apreendidas, 06 carregadores de Glock .40, e 04 mira a laser.
O caminhão, acompanhado das armas, pistolas, revólveres, carregadores e o motorista, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.
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