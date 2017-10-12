Dupla é autuada por pesca ilegal no rio Negro

Policiais Militares Ambientais autuaram uma dupla por pesca ilegal no rio Negro, na região do Bracinho nas proximidades da rodovia BR-419. Os dois pescavam sem licença ambiental.

Os infratores ainda não tinham capturado nenhum peixe. Foram aprendidos dois molinetes com varas utilizados pelos pescadores. Eles foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 300 cada um.

A Pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa. Pagando a multa, o infrator poderá ter o material apreendido restituído.