Dupla é autuada por pesca ilegal no rio Negro

Fiscalizações
Policiais Militares Ambientais autuaram uma dupla por pesca ilegal no rio Negro, na região do Bracinho nas proximidades da rodovia BR-419. Os dois pescavam sem licença ambiental.
Os infratores ainda não tinham capturado nenhum peixe. Foram aprendidos dois molinetes com varas utilizados pelos pescadores. Eles foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 300 cada um.
A Pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa. Pagando a multa, o infrator poderá ter o material apreendido restituído.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS