Golpista usa nome de prefeito para fazer suposta festa de criança

Estelionatários estão usando o nome do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), para tentar enganar pessoas e obter dinheiro de forma ilegal. Uma suposta campanha pede apoio a fornecedores da administração municipal local para realizar uma festa de Dia das Crianças e arrecadar R$ 38 mil.

Foram registradas também ligações para empresas solicitando recursos como forma de apoio. A Prefeitura de Três Lagoas divulgou nota para reforçar que tudo não passa de um golpe.

"Isso não passa de um golpe e em nenhuma hipótese o chefe do executivo municipal utilizaria desse artifício para pedir apoio a fornecedores ou a quem quer que seja", informou o governo municipal de Três Lagoas.

Conforme verificado pelo poder público, os golpistas alegam que já há dinheiro em caixa, mas não o suficiente para realização da suposta festa.

O custo do evento mencionado seria de R$ 38 mil, mas que faltariam mais de R$ 8 mil. Os pedidos de apoio são feitos para que as empresas depositem a quantia que pudesse contribuir na Caixa Econômica Federal, agência 2141, conta corrente 32879-1.

Detalhe, a conta não está em nome da Prefeitura de Três Lagoas, mas de uma pessoa chamada Silvio Evandro Prado. Os golpistas informam que ele seria diretor de Obras da Prefeitura.

"Além disso, o golpista pede que, após o depósito, a vítima ligue para o número (67) 99848-3900 no sentido de confirmar a operação", ressaltou nota do governo municipal.

Como forma de tentar criar um ambiente que leve os empresários a acreditar na história, o estelionatário explica também nas ligações que faz que haverá uma reunião no gabinete do prefeito.

A Prefeitura de Três Lagoas não confirmou se registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.