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Tragédia

Homem morre afogado em piscina de casa durante reunião familiar

Segundo familiares, Antônio estava ingerindo bebida alcoólica e foi encontrado no fundo da piscina

Renan Nucci

Publicado em 12/10/2017 às 15:15

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Antônio Alves Barbosa, de 53 anos, foi encontrado por familiares morto dentro da piscina da casa em que ele estava durante uma confraternização. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil sobre a morte, ele estava ingerindo bebida alcoólica e depois de alguns minutos fora do alcance dos parentes foi encontrado já sem vida.

De acordo com parentes de Barbosa, na residência, no bairro Universitário, acontecia uma confraternização da família, e ele ficou alguns minutos distante dos familiares. Quando o corpo foi encontrado na piscina, o Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar socorrer o homem.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado, mas Barbosa, que foi encontrado no fundo da piscina, já estava sem vida. O caso foi registrado pela polícia como morte a esclarecer.

Segundo caso
 Esse é o segundo de afogamento registrado nessa semana em Campo Grande. No domingo (08) uma menina de 10 anos morreu depois de entrar no rio Anhanduí para se limpar depois de ter caído de um pé de manga. Rafaela Ulhmann Delgado foi encontrada pela tia, da mesma idade, ainda se afogando, mas não conseguiu socorrê-la.

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