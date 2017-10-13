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Motociclista morre decapitado em acidente com camionete na MS-162

Vítima teria invadido a pista contrária

Daniele Valentin

Publicado em 13/10/2017 às 08:30

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O assentado Célio Roberto dos Santos morreu em um acidente de moto na MS-162 em Sidrolândia, cidade a 71 quilômetros de Campo Grande, na noite desta quinta-feira (12). A colisão contra uma camionete Hilux foi tão forte que a vítima ficou decapitada e teve o corpo dilacerado.

Segundo o site Região News, a colisão entre os dois veículos foi frontal e a camionete capotou após a batida. Célio, morador no Assentamento Geraldo Garcia, teve a cabeça arrancada que ficou dentro da cabine da caminhonete, em uma cena muito forte até mesmo para os policiais que atenderam a ocorrência.

O motorista ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros. Ele estava acompanhado do pai de 80 anos e de uma mulher de 37.

Todos foram levados para atendimento médico no Hospital Elmiria Silvério Barbosa. De acordo com as primeiras informação, Célio teria invadido a pista contrária no momento do acidente. O caso será registrado na delegacia da cidade.

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