Motociclista morre em rodovia de MS após bater moto em placa de sinalização

Um jovem, de 27 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (13) ao bater com motocicleta em uma placa de sinalização, na MS-276, em Deodápolis, na região sul de Mato Grosso do Sul.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 5h30 (de MS), o motociclista seguia pela rodovia, no sentido Ivinhema a Deodápolis, e ao passar pelo quilômetro 90 perdeu o controle da moto e bateu na placa.



O socorro foi chamado, porém, o jovem não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Dourados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis.